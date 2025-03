Champions League: Yamal garniert emotionalen Barca-Sieg mit einem Rekord

Bayern-Schreck Raphinha (11., 42.) mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf in der Königsklasse und Jungstar Yamal (27.) hielten den Triple-Traum am Leben und schossen sich für ein mögliches Duell mit Borussia Dortmund warm.

Wiedersehen zwischen Barca und Dortmund?

Sollte sich der BVB nach dem 1:1 im Hinspiel am Mittwoch (18.45 Uhr) beim OSC Lille durchsetzen, käme es in der Runde der letzten acht zum Wiedersehen mit Barca. In der Vorrunde hatte sich Flicks Elf 3:2 in Dortmund durchgesetzt, gegen die Bayern sorgte Raphinhas Dreierpack sogar für ein 4:1.