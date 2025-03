Flick wird nach Todesfall emotional

Der FC Barcelona trauert um seinen Teamarzt Carles Minarro Garcia. Cheftrainer Hansi Flick wird auf der Pressekonferenz emotional und will dem Verstorbenen einen Sieg gegen Benfica Lissabon widmen.

Der FC Barcelona trauert um seinen Teamarzt Carles Minarro Garcia . Der Spanier war am Samstag verstorben, das Spiel zwischen Barca und Osasuna daraufhin abgesagt worden.

Cheftrainer Hansi Flick sprach am Montag über den Verlust Minarros - und wurde dabei emotional. „Der Präsident hat am Sonntag etwas in der Kabine gesagt. Es ist ein großer Verlust, Carles war ein großartiger Mensch, aber auch ein großartiger Doktor. Diese Kombination zwischen ihm und Ricard (Pruna, Klubarzt, Anm. d. Red.) war für den Klub unglaublich und für das Team ein großes Puzzleteil zum Erfolg. Wir werden ihn vermissen, aber auch das ist das Leben“, erläuterte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon.