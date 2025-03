FC Bayern: Das meint Kimmich mit seinen Aussagen

Der Poker zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich geht vorerst weiter. Mit seinem bemerkenswerten Auftritt in der Mixed Zone bringt der Noch-Bayern-Star ein wenig Licht ins Dunkel.

Andere Spieler wären in seiner Situation vermutlich einfach nach Hause gegangen. Doch Joshua Kimmich wollte nach dem 3:0-Sieg über Bayer Leverkusen mit der Presse sprechen – über das Spiel, aber auch über seine persönliche Situation. Dabei wusste der 30-Jährige in der verzwickten Lage nochmals zu überraschen.

„Der Ball liegt nicht bei mir“, sagte Kimmich und stellte klar, dass es aus seiner Sicht jetzt die Aufgabe des Vereins sei, sich zu entscheiden . Soll der DFB-Kapitän in München bleiben oder lässt man ihn ziehen?

Kimmich und Eberl auf einer Linie

Auffällig: Kimmich lobte vor allem Bayerns Sportvorstand Max Eberl in den höchsten Tönen. Keine Selbstverständlichkeit, schließlich hatte gerade der im Frühjahr und Sommer 2024 immer wieder den Eindruck gemacht, als könne man an der Säbener Straße auf Kimmich verzichten. Die Charmeoffensive Eberls begann erst im vergangenen Herbst.

In diesem Punkt sprechen der Bayern-Star und Eberl mit einer Zunge: Am Geld soll es nicht liegen, dass beide Seiten den Vertrag noch nicht verlängert haben . Der Sportvorstand hatte sogar vor und nach dem Spiel ungefragt verkündet, dass der Mittelfeldspieler keine überzogenen Gehaltsvorstellungen habe.

Was macht der Aufsichtsrat?

Es ist offenkundig: Zwischen Hauptverhandlungsführer Eberl und Kimmich herrscht weitgehend Einigkeit. Es soll gemeinsam weitergehen. Doch der Sportvorstand kann im so schwierigen Gebilde FC Bayern nicht alles allein entscheiden. Über ihn wacht immer noch der mächtige Aufsichtsrat.

Der neunköpfigen Männerriege obliegt es, Deals dieser Größenordnung abzusegnen. SPORT1 weiß: In diesem Gremium ist man sich nicht mehr so sicher, ob der mittlerweile 30-jährige Kimmich zwingend ein unverzichtbarer Eckpfeiler der bayerischen Zukunft sein muss. Dass er sich obendrein mit seiner Entscheidung so lange Zeit lässt, führte ebenfalls zu Irritationen.