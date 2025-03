FC Bayern: Diese Kimmich-Maßnahme ging fast unter

Bayern-Star Joshua Kimmich agiert gegen Leverkusen in etwas veränderter Rolle. Ein taktischer Kniff, der sich auszahlt. Sogar in doppelter Hinsicht.

Florian Wirtz donnerte enttäuscht den Ball auf den Boden und schlurfte vom Platz. Bereits in der 81. Minute endete sein Arbeitstag in München – und der Frust saß tief beim Offensivstar von Bayer Leverkusen.

Das war in erster Linie auf einen überraschenden Kniff von FCB-Trainer Vincent Kompany zurückzuführen. Als sich nach dem Anpfiff der Pyronebel in der Allianz Arena allmählich lichtete und sich die taktische Grundordnung immer mehr abzeichnete, wurde deutlich, dass Joshua Kimmich entgegen der üblichen Gewohnheit den halblinken Part auf der Doppelsechs übernahm. Leon Goretzka wechselte dafür auf die rechte Seite.

Kniff um Kimmich? „Für Details müsst ihr den Trainer fragen“

Welche konkrete Überlegung dahintersteckte, wollte Kimmich öffentlich nicht verraten. „Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Der Trainer hat Leon und mich einfach getauscht“, sagte der 30-Jährige. „Für Details müsst ihr den Trainer fragen.“

Angesprochen auf seine taktischen Ideen, wollte sich aber auch Kompany nicht in die Karten schauen lassen. „Sie wollen, dass ich taktisch etwas bestätige? Ich sage gar nichts im Moment“, wiegelte Kompany eine entsprechende Frage auf der Pressekonferenz lachend ab.

Und der Belgier ergänzte: „Wir haben jetzt viermal gegen Leverkusen gespielt. Und in allen vier Spielen ging es um Details - auch heute. Obwohl es nicht so aussieht.“

Die Feinjustierung zeigte Wirkung. Denn durch die Umstellung mutierte Kimmich im ersten Durchgang gegen den Ball praktisch zu Wirtz‘ Bewacher, schränkte so die Kreise des Ballkünstlers effektiv ein.

Wirtz „zu 80 Prozent von Kimmich“ zugestellt

Kimmich-Maßnahme zahlt sich auch offensiv aus

Und Kimmich? Der Antreiber im Mittelfeld der Bayern nutzte die Umstellung in der zweiten Hälfte auch noch in offensiver Hinsicht. Seine Hereingabe, die Matej Kovac durch seine Hände gleiten ließ, verwertete Jamal Musiala (54.) per Abstauber zum wohl spielentscheidenden 2:0.