FC Barcelona: Emotionaler Flick widmet Sieg totem Teamarzt

Barca-Coach Hansi Flick widmet den Viertelfinal-Einzug in der Champions League dem verstorbenen Teamarzt der Katalanen.

Auch der doppelte Torschütze Raphinha betonte: „Was passiert ist, hat unseren Siegeswillen nur noch gesteigert.“ Miñarro Garcia war am Samstag im Alter von 40 Jahren unerwartet verstorben.

Barca hielt in Trauer inne - und dennoch Triple-Kurs. „Wir sind Kandidaten dafür, alles zu gewinnen“, sagte Raphinha bei Movistar angesichts der Serie von 17 Spielen ohne Niederlage 2025.

Selbstvertrauen bei Barca-Stars

Flick begrüßte so viel Selbstvertrauen. „Es ist gut, dass die Spieler das denken“, sagte er, „sie glauben an das, was sie tun. Aber mein Job ist es, ruhig zu bleiben.“ Typisch Flick.