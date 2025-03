Flick zieht den Hut vor seiner Mannschaft

In Lissabon bewies Barca seine Widerstandsfähigkeit. Der erst 18 Jahre alte Verteidiger Pau Cubarsi flog schon in der 22. Spielminute wegen einer Notbremse vom Platz - doch die Katalanen arbeiteten sich in die Partie und hatten in Mittelfeldlenker Pedri und Torwart Wojciech Szczesny, der als Ersatz für den verletzten deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen verpflichtet worden war, herausragende Akteure.