"Immer diese Opferrolle!" Real-Stars trollen tobenden Simeone

Atlético-Coach Simeone echauffierte sich nach dem 2:4 im Elfmeterschießen des Achtelfinals in der Champions League vor allem über den aberkannten Elfer von Julián Álvarez . Dieser hatte den Ball offenbar nicht nur mit seinem Schuss-, sondern auch seinem Standbein berührt, weshalb sein Treffer vom Punkt nicht zählte.

Real-Star stichelt gerne gegen Simeone

Während in dem ohnehin nicht besonders gut besetzten Presseraum wohl keine Hände in die Höhe schnellten, war Dani Ceballos auf X sofort zur Stelle - der Real-Star, der gegen Atlético wegen einer Verletzung nicht spielen konnte, postete eine erhobene Hand.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ceballos und Simeone aneinander geraten. So hatte der Real-Profi in der Vergangenheit unter anderem gestichelt, Simeone habe die beiden verlorenen Finals in der Champions League noch nicht überwunden.