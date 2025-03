Kahn knallhart: "Das war krass schlecht von Bayern"

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn fällt ein vernichtendes Urteil über die jüngsten Leistungen des Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen. Der 55-Jährige sieht aber trotzdem Hoffnung für das Duell in der Champions League.

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn fällt ein vernichtendes Urteil über die jüngsten Leistungen des Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen. Der 55-Jährige sieht aber trotzdem Hoffnung für das Duell in der Champions League.

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn hat vor dem Aufeinandertreffen in der Champions League (FC Bayern - Bayer Leverkusen ab 21 Uhr im LIVETICKER) ein vernichtendes Urteil über den jüngsten Auftritt des deutschen Rekordmeisters in Leverkusen gefällt. „Das war schon krass schlecht“, sagte der 55-Jährige im Gespräch mit DAZN .

Beim torlosen Remis in Leverkusen am 15. Februar waren die Bayern im kompletten ersten Durchgang ohne Torschuss geblieben - seit der detaillierten Datenerfassung im Jahr 1992 hatte es das noch nicht gegeben.

„Bayern ist eben Bayern“

Was das Team von Trainer Xabi Alonso auszeichne: „Sie sind taktisch so flexibel, dass sie auf alles reagieren können, dass sie alles spielen können, dass sie wahnsinnig gut eingespielt sind und dass sie Typen dabeihaben, die von der ‚Drecksackigkeit‘ den Unterschied ausmachen können.“

Das Team von Trainer Vincent Kompany empfängt die Werkself am Mittwochabend zum Achtelfinal-Hinspiel. Das Rückspiel findet am 11. März in Leverkusen statt.