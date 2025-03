Mahnung an Bayern wegen Kimmich! "Man darf sich nicht blenden lassen"

Bei Joshua Kimmich geht die Tendenz nach positiven Gesprächen am Donnerstagnachmittag in Richtung Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Eine Einigung noch in dieser Woche ist möglich. Bei TV-Experte Dietmar Hamann ruft dies Verwunderung hervor, die er mit mahnenden Worten an die Münchner untermauert.