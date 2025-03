FC Bayern muss Strafe zahlen - Stadion-Teilsperrung droht

Dem FC Bayern droht in der Königsklasse eine Teilsperrung des Stadions. Für das Abbrennen von Pyrotechnik muss der Klub zudem eine Geldstrafe zahlen.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist aufgrund des Verhaltens seiner Fans im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) zu einer Geldstrafe und einer Teilsperrung des Stadions auf Bewährung verurteilt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit.

Anhänger der Bayern hatten vor dem Anpfiff der Partie in München in der vergangenen Woche große Mengen an Pyrotechnik gezündet.