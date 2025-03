Slowene Vincic pfeift deutsches CL-Duell

Besonders Leroy Sané hat den 45-Jährigen in schlechter Erinnerung.

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic wird das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München leiten. Die Ansetzung für den Kracher am Dienstag (21.00 Uhr) gab die UEFA am Montag bekannt.