Wirtz-Diagnose da! So schwer ist Leverkusen-Star vor Bayern-Spiel verletzt

Bayer Leverkusens Ausnahmekönner Florian Wirtz muss in den kommenden Wochen verletzt pausieren und verpasst damit auch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Bayern München.

Wie der Double-Gewinner am Montag bekannt gab, habe der Jungstar im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten und werde der Werkself „mehrere Wochen“ fehlen.

„Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird.“

Wirtz wird auch Nagelsmann fehlen

Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet am 20. März in Mailand das Hinspiel, das zweite Duell steht drei Tage später in Dortmund an. Im Hinspiel wäre Wirtz ohnehin gesperrt.