"Wunder" in Leverkusen? Alonso will "daran glauben"

Im Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhro) in der BayArena muss aber schon einiges zusammenkommen, damit Leverkusen der Sprung ins Viertelfinale doch noch gelingt. „Wir müssen nach einem schlechten Abend zurückkommen. Wir müssen daraus lernen und daran glauben“, forderte Alonso nach einer Partie, in der „alles“ gegen den nach rund 60 Minuten in Unterzahl spielenden Double-Gewinner gelaufen sei.