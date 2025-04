Barca besser als Sextuple-Bayern? Flick reagiert

SPORT1 10.04.2025 • 07:15 Uhr Der FC Barcelona dominiert im Viertelfinal-Hinspiel gegen Borussia Dortmund. Barca erinnert stark an die Sextuple-Bayern unter Hansi Flick, der angesprochen auf einen Vergleich deutlich wird.

Was für eine Machtdemonstration des FC Barcelona! Die Katalanen zerlegten Borussia Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit 4:0.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Einzug in das Halbfinale erscheint nach dem deutlichen Erfolg nur noch Formsache. Gerade die Dominanz des Teams von Hansi Flick beeindruckte und erinnerte sehr stark an die Sextuple-Bayern von 2020, die in Europa viele Gegner ebenfalls nach Belieben dominierten.

Nach der Partie stellte sich deshalb auch zwangsläufig die Frage, ob dieses Barca, vielleicht sogar noch ein Stück besser sei? „Ich möchte das gar nicht vergleichen. Das war damals in München eine super schöne Zeit“, antworte Flick auf die Frage bei DAZN.

„Jetzt genieße ich es hier total mit meinem Trainer-Team, meinem Staff, mit allen drumherum, mit dieser Mannschaft arbeiten zu können. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, innerhalb des Teams, innerhalb der Kabine“, sagte Flick weiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Flick: „In der Qualität habe ich es noch nicht gesehen“

Für seine Mannschaft hatte er dann trotzdem noch ein großes Lob parat und deutete so vielleicht doch an, dass sein aktuelles Team in einem bestimmten Aspekt einzigartig ist.

„Die Mentalität ist der Hammer. So in der Form, in der Qualität habe ich es noch nicht gesehen“, lobte Flick.

In dieser Form hat der FC Barcelona auf jeden Fall die Chance auf das Triple. In der spanischen La Liga steht Barca mit vier Punkten Vorsprung vor Real Madrid an der Tabellenspitze, zudem trifft man im Finale des spanischen Pokals auf eben jenen Erzrivalen.

Auch in der Champions League ist noch viel möglich. Zunächst muss Barca aber am kommenden Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Dortmund das Halbfinale klarmachen.

{ "placeholderType": "MREC" }