Champions League: BVB geht in Barcelona baden

Borussia Dortmund ist beim FC Barcelona baden gegangen. Die Schwarz-Gelben kassierten im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine 0:4-Klatsche und haben damit kaum noch Chancen aufs Weiterkommen. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt.

Tore von Raphinha (25.), Robert Lewandowski (48./66.) sowie Lamine Yamal (77.) entschieden die Partie zugunsten der Katalanen, die fußballerisch in einer eigenen Liga agierten.

BVB rennt Barca hinterher

„Barcelona war auf einem anderen Level, wir müssen auf dem Niveau besser Fußball spielen. Im Großen und Ganzen war es keine gute Leistung“, sagte Dortmunds Kapitän Emre Can bei DAZN: „Wir waren in den Zweikämpfen zu soft und nicht geschlossen genug in der Defensive. Einfach Fehler werden auf dem Niveau hammerhart bestraft, deswegen gehen wir hier unter.“