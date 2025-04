Bayern-Boss kontert Matthäus: „Lothar ist sehr weit weg“

Max Eberl äußert sich zu einer brisanten These von Lothar Matthäus zur Bayern-Aufstellung in der Champions League.

In seiner Sky -Kolumne stellte Lothar Matthäus die These auf: „Wenn Kompany Müller nicht aufstellt und es geht schief, dann würde dem Trainer, der in den vergangenen Monaten tolle Arbeit geleistet hat, ganz sicher ein rauer Wind um die Ohren wehen.“

Sportvorstand Max Eberl fertigte die Prognose des Rekordnationalspielers am Dienstag allerdings schnell ab. „Lothar ist sehr weit weg von Internas, deswegen halte ich von solchen Thesen relativ wenig“, setzte Eberl eine provokante Spitze in Richtung Matthäus.

Eberl: „Was wir immer geschafft haben...“

Matthäus war jedoch nicht der einzige Experte, der das Vorgehen des FC Bayern in den vergangenen Tagen kommentierte. Auch SPORT1-Experte Effenberg meinte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass: „Ich plädiere nochmal für Müller. Das ist das Spiel, das er will. Er hat gegen Dortmund und im Hinspiel bewiesen, dass er den Unterschied ausmachen kann. Zudem kann er mitcoachen – das brauchst du in diesem Spiel.“