FC Bayern: Diese Aufstellung entscheidet über Kompany

Vor dem entscheidenden Rückspiel gegen Inter Mailand im Viertelfinale der Champions League steht Vincent Kompany enorm unter Druck. Fehler in der Aufstellung könnten seinen Ruf für lange Zeit prägen.

Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, was Vincent Kompany vor dem Spiel gegen Inter Mailand (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVETICKER) über seine Aufstellung verraten wird. Die Antwort: nichts. Bereits vor dem Hinspiel reagierte der Bayern -Trainer leicht genervt auf die sich wiederholenden Fragen. Die ganze Saison über hieß es vom Belgier vehement: Ich sage nichts.

Wo sein Vorvorgänger Julian Nagelsmann gerne die Reporterinnen und Reporter mit der Enthüllung von Aufstellungsdetails überraschte und fütterte, bleibt Kompany eisern. Auf den möglichen Effekt, dass ein Spieler durch öffentliches Lob und die Zusicherung eines Einsatzes besonders motiviert in ein Spiel geht, verzichtete der Bayern-Trainer weitgehend.

Dabei rätselt die Öffentlichkeit besonders jetzt intensiv: Wen stellt Kompany von Anfang an auf den Platz? Wird es am Mittwoch ein „ Thomas-Müller -Spiel“? Belohnt er Serge Gnabry für seine Leistung gegen Dortmund? Wohin mit Raphael Guerreiro? Bekommt Minjae Kim eine kreative Pause verordnet?

FC Bayern: Personalien mit Sprengkraft

Kompany steht unter enormen Druck. Denn jede Personalie birgt Sprengkraft in sich. Gerade bei Thomas Müller ist die Meinung der Fans und vieler Experten klar: Das Urgestein muss im San Siro von Anfang an ran.

„Natürlich habe ich versucht, mich mit einem guten Spiel anzubieten. Aber das gute Spiel habe ich nicht gemacht, um mich anzubieten, sondern weil es Sinn macht, ein gutes Spiel zu machen“, sagte Müller nach dem 2:2 gegen den BVB, schränkte seine Ambitionen aber auch ein: „Das haben aber andere meiner Teamkollegen auch versucht und auch geschafft. Deswegen hat der Trainer - gerade was das Offensivspiel betrifft - viele Optionen.“

Offensiv viele Optionen für Kompany

In der Tat: Während in der Defensive große Personalnot herrscht, hat Kompany in der Offensive fast ein Überangebot – auch weil Serge Gnabry mit einem Tor und einer guten Leistung gegen Dortmund auf sich aufmerksam machte.