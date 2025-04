Bayern-Einzelkritik gegen Inter: Kim nicht auf der Höhe - verheerende Folgen!

Stefan Kumberger , Benjamin Zügner 16.04.2025 • 23:38 Uhr Der FC Bayern verpasst das Halbfinale in der Champions League auf dramatische Art und Weise. Auch im Rückspiel lässt der FCB zu viele Chancen liegen und leistet sich in der Defensive zu viele Fehler. Die Bayern-Stars in der Einzelkritik.

Der Traum vom Champions-League-Finale im eigenen Stadion ist für den FC Bayern ausgeträumt. Die Münchener spielten im Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand 2:2 und schieden nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel aus.

Bayern war über beide Spiele zwar insgesamt nicht die schlechtere Mannschaft, doch Inter zeigte sich gerade in der Chancenverwertung abgezockter. Zudem machte die Bayern-Defensive zu viele Fehler und schlief im Rückspiel bei zwei Ecken komplett. Gerade Minjae Kim enttäuschte erneut, aber auch Joshua Kimmich erwischte einen schwachen Tag. Die SPORT1-Einzelkritik.

JONAS URBIG: Hatte das in seiner noch jungen Karriere bislang größte Spiel zu bestreiten. Bewältigte seine ersten beiden Aufgaben in der 3. beziehungsweise 9. Minute ohne Probleme. War auch nach der Pause hellwach und ließ sich von einem Kopfball auf den kurzen Pfosten nicht übertölpeln. An beiden Treffern der Italiener schuldlos. Es bleibt reine Spekulation, ob ein Manuel Neuer konsequenter den Weg aus dem Kasten gesucht hätte. SPORT1-Note: 3

KONRAD LAIMER: Wurde in der ersten Halbzeit seinem Ruf als „Mister Zuverlässig“ nicht wirklich gerecht. Bemühte sich zwar und war wie immer fleißig, doch ihm unterliefen zu viele Fehler. In der Offensive hatten seine Bemühungen immer das gleiche Ergebnis: Harmlosigkeit. Immerhin biss er sich im Laufe des Abends besser in die Partie. In der 83. Minute wechselte ihn Kompany aus. SPORT1-Note: 4

Kim erwischt erneut schwachen Tag

MINJAE KIM: Durfte trotz seines dicken Fehlers im Spiel gegen den BVB von Anfang an ran. Sah in der 28. Minute unnötigerweise Gelb, weil er auf der Außenbahn rüde gegen Thuram einstieg. Ball gespielt? Mitnichten! Kam bei den zwei Gegentoren überhaupt nicht in die jeweiligen Kopfballduelle – beide Male hatte es für Bayern verheerende Folgen. Wurde dann auch prompt von Kompany ausgewechselt. SPORT1-Note: 5,5

ERIC DIER: Fünf Minuten vor der Pause merkte man ihm die Schwerfälligkeit plakativ an, Thuram spielte ihm beinahe einen Knoten in die Beine, holte sich kurz darauf 30 Meter vor dem gegnerischen Tor die Gelbe Karte – folgerichtig gegen den französischen Aktivposten. Nach einer Stunde rettete er in höchster Not mit einer sagenhaften Grätsche die Bayern vor einem weiteren Gegentor. Wirkte defensiv nicht immer sattelfest, gab den Bayern mit seinem Treffer aber wieder Hoffnung. SPORT1-Note: 2,5

JOSIP STANISIC: Betrieb in der ersten Halbzeit wahnsinnigen läuferischen Aufwand und war auch dort zu finden, wo man ihn als Linksverteidiger eigentlich nicht vermutet. Der Effekt blieb allerdings überschaubar. Ließ sich in der Folge immer wieder in seltsame Zweikämpfe verwickeln und haderte mit dem Schiedsrichter. Seine guten Aktionen wurden aber mehr – vor allem als er nach Kims Auswechslung in der Innenverteidigung ran durfte. SPORT1-Note: 3

LEON GORETZKA: Ließ es im Zweikampf auch gerne mal krachen und rettete einige Male im eigenen Strafraum. In der ersten Halbzeit ließ er aber auch zu viele Bälle durch seine Zone rauschen und sich selbst zu simplen Fouls hinreißen – unnötig! Hat seinen Schwung der März-Wochen deutlich eingebüßt und war an diesem Abend kein entscheidender Faktor für den FCB. In der 83. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Kimmich kann Spiel keinen Stempel aufdrücken

JOSHUA KIMMICH: Machte eine unterdurchschnittliche und lange Zeit unauffällige Partie. Fehler unterliefen ihm in der ersten Halbzeit keine, für Überraschungen sorgte er jedoch auch nicht. Aber: Mit einer wichtigen Grätsche verhinderte er in der 41. Minute einen Inter-Konter. Bekam unmittelbar vor dem 1:1 den entscheidenden Ball an den Oberschenkel und nicht schnell genug verarbeitet – und vor allem nicht entscheidend geklärt. Auch danach in mancher Szene etwas zaghaft. SPORT1-Note: 5

LEROY SANÉ: Von Beginn an ein Aktivposten im Spiel der Bayern, allerdings beim letzten Pass oft unkonzentriert oder sorglos. Kam gegen Ende der ersten Halbzeit zu mehreren Möglichkeiten, jeder einzelne Abschluss geriet aber zu schwach. Durfte nach der Pause noch etwas wirbeln, dann holte ihn Kompany in der 65. Minute vom Platz. Für ihn kam Gnabry. SPORT1-Note: 5

THOMAS MÜLLER: Bekam im Gegensatz zum Hinspiel einen Platz in der Startelf – ganz so, wie es die Mehrheit von Fans und Experten gefordert hatte. War viel unterwegs und zeigte Engagement, doch auch von ihm landete der entscheidende Pass zu oft beim Gegner. Hatte in der 36. Minute eine richtig gute Chance, sein Schuss fiel aber harmlos aus. In der 56. Minute hatte er dann die Gelegenheit und schloss mit der richtigen Schärfte ab, doch die Kugel segelte weit über den Kasten der Italiener. Opferte sich bis zur letzten Minute auf, agierte teils zu überhastet. Dass er es war, der in der Nachspielzeit per Kopf vergab, passt zu diesem dramatischen Abend und seinem letzten Champions-League-Spiel für den Rekordmeister. SPORT1-Note: 3

MICHAEL OLISE: Wurde gerade in der Anfangsphase von seinen Kollegen oftmals gesucht, zeigte sich dribbelstark und ließ das Bayern-Spiel mit seinem Tempo aufblühen. Verschlief es in der 11. Minute regelrecht, einen klugen Pass von Müller für eine Großchance zu nutzen. Tauchte lange Zeit unter, strahlte aber Gefahr aus, wenn der Ball bei ihm landete. Vergab 15 Minuten vor Schlusspfiff eine gute Chance – und zwar erneut kläglich. SPORT1-Note: 3

Kane trotz Tor nicht präsent genug

HARRY KANE: Machte in der ersten halben Stunde einen arg behäbigen Eindruck und wirkte nicht gerade handlungsschnell. Wachte erst gegen Ende der ersten 45 Minuten wieder ein bisschen auf...und ließ in der 52. Minute den Gästeblock des San Siro beben. Bekam im Strafraum ein Zuspiel auf die halbrechte Seite, legte sich den Ball in Ruhe auf den rechten Fuß, sodass Gegenspieler Dimarco den Ausfallschritt machen musste und schloss eiskalt ins lange Eck durch dessen Beine ab. Gewollt, abgeklärt, Weltklasse. In der engen Phase allerdings nicht so präsent, wie man sich das vom Top-Star in einem Top-Spiel wünschen darf. SPORT1-Note: 2,5

SERGE GNABRY: Ersetzte in der 65. Minute Sané auf der linken Offensivseite. Brachte wie schon gegen den BVB Gefahr und Lust am Spiel mit. Bekam kurz vor Schluss nochmal gesonderte Anweisungen von Kompany. Die ganz große Wende konnte er dem Spiel aber nicht mehr geben. SPORT1-Note: 2,5.

RAPHAEL GUERREIRO: Kam nach einer guten Stunde für Kim ins Spiel, ersetzte den Koreaner aber nicht positionsgetreu, sondern spielte als linker Außenverteidiger. Erledigte den Job seriös und relativ unaufgeregt. Wirklich prägen konnte er das Spiel aber nicht mehr. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Wurde in der 83. Minute für Goretzka eingewechselt. SPORT1-Note: keine Bewertung