Bittere Nachricht für Inter Mailand vor Bayern-Duell

Inter mit Personalsorgen vor Bayern-Duell

Inter plagen vor der Partie in München weitere Personalsorgen. Auch der Einsatz des früheren Bundesliga-Stars Hakan Calhanoglu am Abend in der Allianz Arena ist noch fraglich. Er habe am Montagvormittag „einen Schlag abbekommen, er hat Schmerzen, aber ich denke, dass er es schaffen kann“, berichtete Inzaghi.