Inter mit "Horror-Halbzeit"! Slapstick und Verletzungssorgen bei Bayern-Gegner

Der Tabellenführer der italienischen Serie A kam drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr) in München trotz einer Zwei-Tore-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) bei Parma Calcio hinaus. Die Gazzetta dello Sport schrieb von einer „Horror-Halbzeit und vergebenem Sieg“.

Slapstick-Szene um Thuram

Mit einem Sieg am Montag beim FC Bologna kann die SSC Neapel bis auf einen Punkt an den Titelverteidiger heranrücken.

Thurams Tor sorgte dabei selbst bei seinem Vater Lilian auf der Tribüne für Belustigung. Denn Thuram schickte den Ball aus kurzer Distanz in einem ungewollt hohen Bogen in Richtung Tor. Als sich der eigentlich verunglückte Abschluss ins Tor senkte, versuchte ein Parma-Spieler den Ball in der Luft noch von der Linie zu kratzen - und schoss sich dabei im Fallen selbst an.