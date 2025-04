BVB-Schwur für "Schlotti" - Kovac will "Schwächen nutzen"

Siegen für „Schlotti“ - Borussia Dortmund will beim FC Barcelona am Abend (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) auch für den verletzten Nico Schlotterbeck kämpfen.

Wilde Dinge will Anton dabei allerdings nicht veranstalten, er will im Tunnel bleiben und in der Abwehr sein Ding durchziehen. „Meine Rolle verändert sich nicht. Ich bleibe einfach so, wie ich bin“, sagte er. „Die Jungs, die hintendran waren, übernehmen jetzt ein bisschen mehr Verantwortung. Wir müssen alle an einem Strang ziehen.“