Historische Show! Barca-Star Lewandowski lässt BVB leiden

Robert Lewandowski gelingt in der Champions League Historisches. Der Pole trifft gegen seinen Ex-Verein - und erreicht damit einen besonderen Meilenstein.

Keine Gnade mit dem Ex-Verein: Robert Lewandowski hat beim 4:0-Sieg in der Champions League einen Doppelpack für den FC Barcelona erzielt und damit für lange Gesichter bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund gesorgt.

Im Viertelfinal-Hinspiel erzielte Lewandowski seine Tore zehn und elf in der laufenden Champions-League-Saison und schaffte damit etwas Historisches: Noch nie hatte ein Spieler laut Opta für drei verschiedene Klubs mindestens zehn Tore in einer Champions-League-Spielzeit erzielen können.

Champions League: Lewandowski nicht zu stoppen

Der Pole traf zunächst per Kopf nach Vorlage von Raphinha zum 2:0 (48.). In der 66. Minute wurde Fermín López dann mit einem Sahnepass von Lamine Yamal in Szene gesetzt, López legte für Lewandowski auf, der zum 3:0 einschob (66.).