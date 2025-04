Champions League: PSG muss eigenen Mann fürchten

Am Mittwochabend tritt PSG gegen den ausgeliehenen und wieder erstarkten Marco Asensio an. Trifft er seinem Stammklub mitten ins Herz?

Schießt Marco Asensio am Mittwochabend ein „Eigentor“ für Paris Saint-Germain? Der 29-Jährige trifft mit Aston Villa im Viertelfinale der Champions League auf PSG (Mi, ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Asensio deutlich effektiver als Rashford

In seinen bisherigen elf Einsätzen (554 Minuten) für die Villains hat der Linksfuß schon acht Tore erzielt. Zum Vergleich: Für PSG kam Asensio in 47 Einsätzen lediglich auf sieben Tore.

Am Ende war neben der Offensiv-Reihe um Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé einfach kein Platz mehr für den Edeltechniker, der in Birmingham wieder zu alter Stärke finden sollte.

Auch wenn Marcus Rashford, der ebenfalls im Winter per Leihe nach Birmingham kam, die Schlagzeilen dominiert, steht Asensio ihm in nichts nach. Zumindest was die Effektivität betrifft. Rashford (drei Tore) hat im Vergleich schließlich deutlich weniger getroffen - und das trotz mehr Einsatzzeit (635 Minuten).