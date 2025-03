Der König der Joker-Tore

Von der Bank ins Rampenlicht: Marco Asensio trifft, wenn es zählt. Als Joker hat er einen Champions-League-Rekord gebrochen – und könnte bald dauerhaft in Birmingham bleiben.

Von der Bank ins Rampenlicht: Marco Asensio trifft, wenn es zählt. Als Joker hat er einen Champions-League-Rekord gebrochen – und könnte bald dauerhaft in Birmingham bleiben.

Dabei stand der 29-Jährige nicht in der Startelf, sondern wurde als Joker eingewechselt – eine Rolle, in der er bei den Villans immer wieder glänzt.

Asensio traf auch schon gegen Bayern als Joker

Mit seinem Doppelpack gegen Brügge wurde er zum erfolgreichsten Joker in der Geschichte des Wettbewerbs. Kein anderer Spieler hat in der Champions League zehn Tore von der Bank erzielt – Asensio ist der Erste, der diese Marke erreicht hat.

Schon während seiner Zeit bei Real Madrid hatte sich Asensio als Mann für die großen Momente etabliert. Besonders in der Champions League bewies er immer wieder seine Qualitäten als Einwechselspieler. Zu seinen berühmtesten Jokertoren gehört auch sein Treffer gegen Bayern München im Viertelfinale 2017.

Bei Aston Villa setzt sich dieses Muster fort. In beiden Duellen gegen Brügge wurde er von Trainer Unai Emery erst spät gebracht – und erzielte drei Tore.

Kein Durchbruch bei PSG

Trotz seiner individuellen Klasse schaffte er es nicht, sich dauerhaft in der ersten Elf festzusetzen, und wechselte 2023 ablösefrei zu Paris Saint-Germain. Dort geriet er jedoch schnell aufs Abstellgleis und kam meist nur von der Bank zum Einsatz. In eineinhalb Jahren bei PSG gelangen ihm lediglich sechs Tore.

Bleibt Asensio bei Aston Villa?

Die Wende kam in diesem Winter, als Aston Villa ihn auf Leihbasis verpflichtete. Bei den Engländern blüht Asensio wieder auf – auch, weil er häufiger auf seiner bevorzugten Zehnerposition zum Einsatz kommt. Seine Treffsicherheit in entscheidenden Momenten und seine Fähigkeit, Spiele von der Bank aus zu drehen, machen ihn zu einem so wertvollen Spieler Waffe für die Villans.