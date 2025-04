Diese Botschaft gab es direkt in der BVB-Kabine

SPORT1 16.04.2025 • 14:01 Uhr Niko Kovac und Sebastian Kehl feiern die Leistung von Borussia Dortmund nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona. Die Ansage für den Saisonendspurt fällt jedoch ebenfalls deutlich aus.

„Ich denke, heute haben wir das beste Spiel gemacht seitdem ich hier bin“, lobte BVB-Trainer Niko Kovac den Auftritt seiner Mannschaft beim 3:1-Sieg im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Barcelona bei Amazon Prime Video.

Und das, obwohl am Ende ein Tor zur Verlängerung, sowie dem Traum vom Halbfinale fehlte. Ein klares Signal in Richtung Endspurt und Kampf um die internationalen Plätze in der Bundesliga.

Dennoch war die Botschaft der BVB-Bosse nach dem Abpfiff klar. Die Leistung aus der Champions League muss sich auch auf die letzten Bundesliga-Spieltage übertragen. „Wir müssen aus diesem Spiel den Glauben, an das was wir können ziehen“, forderte Kovac und meinte: „Was wir gezeigt haben, war Champions-League-reif. Das muss aber dann auch Bundesliga-reif sein.“

Weiter sagte Kovac: „Ich hoffe, dass die Jungs heute gesehen haben, was möglich ist, wenn man tagtäglich daran arbeitet am Wochenende aggressiv Fußball zu spielen.“

Kehl: „Müssen unbedingt gewinnen“

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl bedauerte nach dem Abpfiff, dass „die englischen Wochen“ nun vorbei seien, zumal die jüngsten Auftritte gegen den FC Bayern München und Barcelona Lust darauf gemacht hätten „eine Runde weiterzukommen“.

„Jetzt haben wir den vollen Fokus auf die Bundesliga. Das haben wir gerade nach dem Spiel schon mit der Mannschaft besprochen“, erklärte Kehl. Die klare Botschaft an die BVB-Stars lautete: „Wenn wir mit dieser Intensität, mit dieser Art und Weise, BVB-Fußball spielen dann werden wir jetzt noch in den nächsten Spielen viele Spiele gewinnen. Das muss das Ziel sein. Wir wollen auch nächstes Jahr wieder international dabei sein. Dafür müssen wir am Sonntag das Spiel gegen Gladbach unbedingt gewinnen.“