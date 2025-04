Ancelotti-Aus? „Kann morgen sein“

Carlo Ancelotti sieht sich nach Reals Aus in der Champions League sofort mit Fragen nach seiner Zukunft konfrontiert. Er reagiert mit Fassung.

„Es kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr“, sagte 65 Jahre alte Italiener nach dem Aus des Titelverteidigers im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal: „Wann immer ich Real verlasse, kann ich mich nur beim Klub bedanken - ob ich noch einen Vertrag habe oder nicht, ist egal.“