"Eine Schande": Van der Vaart wütet wegen Mbappé-Sperre

Die Sperre von Kylian Mbappé , der nach seiner Roten Karte ein Ligaspiel aussetzen muss, sorgt weiter für Aufregung. Der ehemalige Bundesliga-Star Rafael van der Vaart fand vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Arsenal (1:2) sehr deutliche Worte.

„Das ist typisch spanisch, Real Madrid ist weltweit und erst recht in Spanien so unglaublich groß“, fuhr van der Vaart fort. „Normalerweise würde sich so ein Spieler das Bein brechen.“