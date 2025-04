Emre Can glaubt an einen BVB-Coup gegen den FC Barcelona. Allerdings warnt er vor der besonderen Gabe eines Gegenspielers - und stimmt Dietmar Hamann zu.

Emre Can glaubt an einen BVB-Coup gegen den FC Barcelona. Allerdings warnt er vor der besonderen Gabe eines Gegenspielers - und stimmt Dietmar Hamann zu.

Kann Borussia Dortmund tatsächlich gegen den FC Barcelona bestehen? Gerade in der Champions League zeigt sich der BVB regelmäßig von seiner besten Seite. Dortmunds Kapitän Emre Can ist daher überzeugt: „Es kann alles passieren.“

Doch wie will die Borussia das Team von Hansi Flick, das in dieser Saison schon den FC Bayern und Real Madrid weggefegt hat, schlagen?

„Das geht nur gemeinsam als Mannschaft. Wenn einer schläft oder nachlässig ist, wird es nicht funktionieren“, sagte Can im Interview mit dem kicker über Barcas Offensivpower (28 Tore in acht CL-Spielen).

Can: Yamal hat die besondere Robben-Gabe

Can warnte vor allem vor den Superstars der Katalanen, denen er am Mittwoch beim Viertelfinal-Hinspiel gegenüberstehen wird.

Einer davon ist in Dortmund bestens bekannt: „Bei Robert Lewandowski weiß man, dass er im Strafraum eiskalt ist, extrem körperlich spielt und sich gut bewegen kann.“

„Er geht gern ins Eins-gegen-eins und zieht nach innen, um abzuschließen. Es ist wie damals bei Arjen Robben: Im Grunde weiß man, was kommt, aber man kann es oft nicht aufhalten“, sagte Can über das Spanien-Juwel.

Der BVB-Star erwähnte aber auch die Tiefenläufe von Barcelonas Raphinha: „Auf all das kann man sich individuell vorbereiten. Aber wie sie als Mannschaft attackieren, das ist etwas anderes. Dafür wird uns unser Trainer Niko Kovac passende Rezepte mitgeben.“

BVB-Star Can stimmt Hamann zu

Nicht nur Can glaubt derweil an den Coup gegen den spanischen Spitzenreiter - auch TV-Experte Dietmar Hamann geht von einem BVB-Triumph aus .

Der häufig so kritische Ex-Profi findet dabei in Dortmund zur Abwechslung mal Anklang. „Vielleicht behält Hamann ja recht mit seiner Vermutung. Ich hätte nichts dagegen“, sagte Can.