Hamann über den BVB: "Die räumen Barcelona aus dem Weg!"

Borussia Dortmund ist am Mittwoch beim FC Barcelona zu Gast. TV-Experte Dietmar Hamann glaubt weiterhin an das Weiterkommen der Schwarz-Gelben - und demonstriert seine Expertise durch einen punktgenauen Ergebnistipp.

TV-Experte Dietmar Hamann hat seine gewagte Prognose zum Weiterkommen von Borussia Dortmund nach dem Sieg in Freiburg (4:1) bekräftigt. „Die haben sich heute warm geschossen und die räumen Barcelona aus dem Weg, die kommen weiter“, sagte der 51-Jährige am Samstag bei Sky .

Der BVB spielt am kommenden Mittwoch im Viertelfinale der Champions League beim FC Barcelona. Am darauffolgenden Dienstag steht das Rückspiel in Dortmund an.