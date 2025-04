FC Bayern: Das ganze Stadion feiert Thomas Müller!

Zur Überraschung vieler stand Thomas Müller im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand nicht in der Startelf. Das Bayern-Urgestein sollte schließlich aber doch noch seine Minuten bekommen - zur Freude der Fans.

Zur Überraschung vieler stand Thomas Müller im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand nicht in der Startelf. Das Bayern-Urgestein sollte schließlich aber doch noch seine Minuten bekommen - zur Freude der Fans.

Als Thomas Müller sein Aufwärmshirt auszog und sich im Rahmen der 1:2-Hinspiel-Pleite gegen Inter Mailand in der Champions League für seine bevorstehende Einwechslung bereit machte, erhob sich beinahe die gesamte die Allianz Arena - als hätten es die Fans bereits kommen sehen.

In der 74. Minute war es dann endlich so weit: Bayern-Coach Vincent Kompany nahm einen Dreifachwechsel vor und brachte Müller in die Partie. Es war der Beginn einer turbulenten Schlussphase, im Fokus: Thomas Müller.