Bayern-Star versteht die Welt nicht mehr!

Alphonso Davies muss das Aus des FC Bayern in der Champions League am Bildschirm verfolgen. Der Verteidiger macht dabei einiges durch - bis zum bitteren Ende.

Alphonso Davies war begeistert. Er war voller Hoffnung. Er war entsetzt. Er war verwirrt. Und er war am Boden zerstört. Der verletzte Linksverteidiger des FC Bayern durchlebte beim Aus seines Teams in der Champions League die gesamte Bandbreite der gängigen Fußball-Emotionen.

Was seine Zuschauer zu sehen bekamen? Zunächst einen nervösen Davies, der kaum still sitzen konnte - und dann die ganz große Explosion: Als Harry Kane das zwischenzeitliche 1:0 erzielte, schrie das Trio um den Kanadier wie von Sinnen.

„Oh mein Gott”: Davies versteht die Welt nicht mehr

Wie bei vermutlich vielen Fans ging der Puls dabei aber plötzlich nach oben. "Handspiel, Handspiel! Oh mein Gott, Handspiel! Auf keinen Fall! Das ist ein Handspiel! Nein, das muss ein Handspiel sein”, rief Davies ungläubig. Die Schiedsrichter in Mailand erhörten ihn nicht.

Selbstverständlich könne Bayern in 20 Minuten drei Tore schießen, erklärte er seinen Zuschauern. Der Treffer zum späteren 2:2-Enstand sorgte für dass erhoffte Zwischenhoch. Was folgte, waren viele flehende Botschaften in Richtung des Bildschirms, adressiert an die Mitspieler.