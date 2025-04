FC Bayern: Emotionale Müller-Szene nach Interview

Er drehte sich um, klatschte über dem Kopf in die Hände, dann folgte das Küsschen in Richtung der mitgereisten Münchner Fans, die ihn im San Siro mit Sprechchören feierten.

Anschließend schlug sich Müller mehrmals auf das Bayern-Wappen auf der Jacke, klatschte nochmal in die Hände, ehe er sich auf den Weg in die Katakomben machte. Nach dem dramatischen Champions-League-K.o. der Bayern gegen Inter Mailand wurde es für Thomas Müller doch emotional, auch wenn er das im zuvor geführten Interview mit DAZN zunächst kaum gefühlt hatte.

Wontorra: „Selbst ich habe Gänsehaut“

Und Müller selbst? Der wollte von all dem zunächst gar nichts wissen. „So emotional fühle ich es gerade gar nicht“, sagte der Bayern-Routinier, der seine Zukunft offen ließ, unmittelbar nach Abpfiff.

Wie steht es um Müllers Zukunft?

Zwei Champions-League-Titel konnte Müller mit den Bayern gewinnen. „Ich bin nicht stolz auf mich. Ich freue mich, dass ich hier so viel Spaß hatte und dass ein paar andere noch meinetwegen Spaß hatten. Das geht in mir vor“, klärte Müller auf.

Und irgendwo war es dann doch emotional, wegen der Fans, aber auch wegen seiner Mitspieler. „Ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass die Jungs nochmal extra zu mir kamen. Das ist schon auch ein schönes Gefühl, dass sie auch ein Gespür dafür haben, dass es hier meine letzte Partie in der Champions League war“, freute sich Müller.

„Ich bedanke mich für die Blumen“

Auch Ballack adelte seinen ehemaligen Mitspieler und hob hervor, dass die Zahlen und Statistiken belegen, wie gut Müller im fortgeschrittenen Fußballalter noch ist. „Ich bedanke mich für die Blumen, aber den Eindruck habe ich natürlich auch“, pflichtete Müller bei. Sein Körper sei zwar schon 35 Jahre alt, „trotzdem weiß der Kopf und der Fuß schon noch, was er zu tun hat“.

Es folgte der emotionale Abschied von den Fans: die Fans, die Thomas Müller so sehr schätzen und lieben - das wurde am Mittwochabend in Mailand abermals deutlich.