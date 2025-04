FC Bayern: Müller-Entscheidung gefallen - Ballack reagiert

Champions League: Müller im Hinspiel von den Fans abgefeiert

Müller wurde in der 74. Minute schließlich eingewechselt, was die Fans in der Allianz Arena ekstatisch bejubelten. Die Einwechslung machte sich prompt bezahlt. Das Bayern-Urgestein traf in der Schlussphase nach Vorlage von Konrad Laimer zum 1:1-Ausgleich (85.), es folgte der späte Schock durch Davide Frattesi (88.).