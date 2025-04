Müller sichtlich angefressen - diese Frage passt ihm gar nicht!

Bayern-Star Thomas Müller hat die Frage eines Reporters nach seinem Bankplatz in der Champions League unbeantwortet gelassen - eine weitere wies er komplett zurück.

„Eine interessante Frage, auf die ich nicht hereinfalle. Bis das Rückspiel nicht gespielt ist, geht es nicht um irgendwelche Nebenkriegsschauplätze. Trotzdem gute Frage“, sagte Müller nach der 1:2-Niederlage am Dienstagabend .

Müller sauer: „Ich bin gerade Sportler“

Der 35-Jährige hatte zunächst auf der Bank gesessen, wurde in der 74. Minute eingewechselt, ehe er zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf (85.). Der Angreifer hatte am vergangenen Samstag bekannt gegeben, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag in München nicht verlängert wird.