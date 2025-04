Kimmich richtet sich nach Bayern-Aus mit emotionalen Worten an Fans

Der FC Bayern scheidet in der Champions League im Viertelfinale bei Inter Mailand aus. Joshua Kimmich zeigt sich nach dem Spiel gefrustet und richtet sich emotional an die Fans.

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel in München kam Bayern bei Inter Mailand nicht über ein 2:2 hinaus. Am Tag nach dem Spiel richtete sich Kimmich auf Instagram direkt an die Fans.

Kimmich nach Spiel gefrustet: „Es ist sehr bitter“

Er machte aber zudem gleich deutlich, dass sein Team jetzt auch schnell wieder in die Spur finden müsse: „Trotzdem muss uns schon bewusst sein, dass wir von den letzten sieben Spielen nur zwei gewonnen haben. Der Trend ist nicht ganz so gut. Da müssen wir aufpassen.“

Schon am Wochenende sind die Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Dann muss der deutsche Rekordmeister in Heidenheim (ab 15.30 Uhr im Liveticker) ran. In der Bundesliga liegt Bayern aktuell sechs Punkte vor Bayer Leverkusen.