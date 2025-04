Kovac zählt BVB-Trio an! Diese Stars müssen nun um ihre Zukunft zittern

Borussia Dortmund kommt in Barcelona unter die Räder. Dass BVB-Trainer Niko Kovac ein Trio anzählt, zeigt: Einige Profis müssen um ihre Zukunft bangen.

Borussia Dortmund kommt in Barcelona unter die Räder. Dass BVB-Trainer Niko Kovac ein Trio anzählt, zeigt: Einige Profis müssen um ihre Zukunft bangen.

Die Chancen auf einen Halbfinal-Einzug in der Champions League gehen für Borussia Dortmund bereits nach dem Hinspiel gegen null. Das musste auch Trainer Niko Kovac nach der 0:4-Klatsche in Barcelona einsehen: „Ich bin Optimist, aber auch Realist.“ Dass der 53-Jährige den „Funken Hoffnung“ erwähnte, gehört zu seinem Job.

Die Pleite machte deutlich: Barca spielt derzeit in einer ganz anderen Galaxie als der BVB. Für dieses Dortmunder Team reicht es einfach nicht für mehr - weder in der Liga und schon gar nicht im internationalen Spitzenfussball . „Wir haben auf diesem Niveau zu viele Fehler gemacht“, resümierte Kovac nach der Partie.

Doch liegt es tatsächlich an einzelnen Fehlern, die zweifelsohne gemacht wurden, oder liegt es an mangelnder Qualität? Daran, dass die Dortmunder ihren Kader und die Leistungsfähigkeit einiger Spieler maßlos überschätzt haben?

Bensebaini enttäuscht, Kovac zählt BVB- Trio an

Doch ihn alleine für diese Pleite verantwortlich zu machen, wäre ungerecht. Und überhaupt: Selbst die beste Offensive der Welt kann sich nur in einen Rausch spielen, wenn man sie lässt. „Wenn du diese tollen Spieler, die Barcelona hat, spielen lässt, ohne dagegen zu halten, dann wird es schwierig. […] Du musst die körperlich schon attackieren“, kritisierte Kovac scharf und fügte hinzu: „Unsere Außenverteidiger wurden schon alleine gelassen. Wenn der Außenverteidiger andribbelt und spielt und geht, müssen natürlich die Außenstürmer auch mitmachen.“

Kovac und Klub-Bosse überschätzen BVB-Spieler

Vielleicht hat Kovac nach dem jüngsten Aufschwung auch seine Spieler überschätzt. Die Änderung der Grundordnung von einer Dreier- in eine Viererkette hat der Mannschaft nicht gerade Sicherheit verliehen. In Punkto Qualität dürfen sich aber auch die BVB-Verantwortlichen hinterfragen.

Kovac legt Wert auf „Basics“

Qualitativ einem Gegner unterlegen zu sein, ist das eine. Noch viel schlimmer ist allerdings, wenn ein Spieler, der von sich selbst höchste Ansprüche hat, in einem Champions-League-Viertelfinale in Barcelona nicht energisch genug zu Werke geht oder gar Läufe und Defensivarbeit verweigert. Und das übrigens nicht zum ersten Mal in dieser Saison.