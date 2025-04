Lewandowski-Aktion entsetzt BVB-Fans!

Robert Lewandowski lässt die BVB-Fans leiden - weil er ihren Verein nicht nur sportlich in die Knie zwingt, sondern auch gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstößt.

Ein kurzer Sprint, ein strammer Schuss, ein tosendes Stadion: Robert Lewandowski hat seinen Ex-Klub Borussia Dortmund in der Champions League nicht nur mit seinen Toren leiden lassen.

Die Szenen, die folgten, ähnelten sich ebenso wie die Kommentare in den Sozialen Medien.

BVB-Fans sauer auf Barca-Star Lewandowski

Lewandowski stürmte mit weit ausgebreiteten Armen zu den Fans, jubelte, schrie. Und so mancher Fan fühlte sich hintergangen und verletzt. Nicht wenige bedienten sich im Netz sogar teils erschreckender Schimpfworte. Der BVB-Slogan lautet zwar „Echte Liebe“ - doch davon war im Netz wenig zu lesen.

„Mal ne Frage: Hat mal irgendwer Lewandowski gesagt, dass der BVB sein Ex-Verein ist, der ihn entdeckt und den Grundstein für seine Karriere gelegt hat?“, fragte ein X-User. Ihm sei die Aktion selbst als Werder-Fan peinlich. An anderer Stelle wurde „Lewy“ als erbärmlicher Söldner beschrieben. Um nur ein paar Beispiele zu nennen.

So mancher Fan erinnerte aber auch daran, dass Lewandowski in 28 Spielen nun schon 29 Tore gegen den BVB erzielt hat - und dabei bei weitem nicht immer auf Jubelgesten verzichtet hatte. Zudem liege seine Zeit in Schwarz-Gelb schon weit zurück und ehemalige Teamkollegen von ihm fänden sich beim aktuellen BVB auch keine mehr.