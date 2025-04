Matthäus schwärmt von Barca und adelt Flick

Lothar Matthäus traut dem FC Barcelona eine „Vormachtstellung in Europa“ zu.

„Da kann eine Epoche anbrechen wie Barca sie schon erlebt hat“, sagte Matthäus am Donnerstag bei einem Sky-Termin in München. Er glaubt, dass die Spanier eine „Vormachtstellung in Europa“ einnehmen werden.