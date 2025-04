Matthäus vor Inter-Kracher: Dann bekommen die Bayern Schwierigkeiten

Am Dienstagabend empfängt der FC Bayern in der Münchner Allianz Arena Inter Mailand zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Der deutsche Rekordmeister geht mit großen Verletzungssorgen in das Duell, fallen doch diverse Leistungsträger aus. Eine schwierige Ausgangslage.