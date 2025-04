Nicht mit uns! Beim BVB hat es Klick gemacht

„Fußball wird im Spitzenbereich eben vor allem im Kopf gespielt und es hat Klick gemacht, die sind so heiß und konzentriert wie seit Monaten nicht“, formuliert ein Mitarbeiter, der seit mehreren Jahren fast täglich mit der Mannschaft arbeitet. „Die wollen jetzt jedes Spiel gewinnen, aber vor allem glauben sie auch daran, dass sie dazu in der Lage sind. Diese Überzeugung ist der Unterschied.“

Kovac macht es den Spielern einfach

Niko Kovac macht es den Spielern, so wirkt es, einfach. Vorausgesetzt sie halten sich an das, was er ihnen sagt. Es gelingt von Woche zu Woche besser, die Stabilität im Spiel ist zuletzt immer größer geworden, das Miteinander, wie sie sich gegen Mainz und in Freiburg zum Beispiel aufopferten füreinander, überragt jede Einzelleistung.