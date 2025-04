Real-Fans haben genug von Alaba!

David Alaba hat womöglich sein letztes Spiel für Real Madrid in der Champions League gemacht. Die Zukunft des langjährigen Bayern-Stars bei den Königlichen ist offen - und viele Fans wünschen sich eine baldige Trennung.

Bei der spanischen Sportzeitung As konnten die Real-Anhänger nach dem Aus ihres Klubs gegen den FC Arsenal (0:3 und 1:2) darüber abstimmen, welche Spieler der Verein abgeben solle. Und Alaba stand dabei ganz weit oben auf der Abschussliste.

Der Österreicher bekam über 31.000 Stimmen (Stand 13.30 Uhr) - fast so viele wie Lucas Vázquez, dessen Vertrag aber ohnehin im Sommer ausläuft. Mehr Ablehnung - in Form von 34.000 Stimmen - widerfuhr nur Jesús Vallejo. Doch auch dessen Vertrag endet im Sommer, zudem spielt er keinerlei Rolle in Madrid.