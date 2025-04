Schreckmoment! Yamal sorgt für bange Minuten

Bange Momente um Lamine Yamal vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Die Sorgen räumt er jedoch schnell aus.

Rund 20 Minuten vor Spielbeginn brach der 17 Jahre alte Offensivkünstler das Aufwärmprogramm ab und griff sich an den linken Oberschenkel. Als er den Platz verließ, zog er sichtlich frustriert sein Aufwärmshirt aus und verschwand vor seinen Mitspielern in den Katakomben.

Früher Barca-Schock, dann kommt Yamal!

Fermín López, eigentlich als Ersatzspieler vorgesehen, wärmte sich in der Folge intensiver als üblich auf. „Es gab die Unklarheit: Was ist los? Es gab ein kleines Rätselraten, aber angeblich wird er gleich von Anfang an auflaufen“, sagte DAZN-Kommentator Jan Platte.