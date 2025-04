Barca wahrt Chancen in wildem Spektakel: Flicks Triple-Traum lebt

SPORT1 30.04.2025 • 22:53 Uhr Hansi Flick darf mit dem FC Barcelona weiter vom Triple träumen. Bei einem völlig irren Sechs-Tore-Spektakel gegen Inter Mailand folgt ein Traumtor auf das nächste.

Aus einem völlig vogelwilden Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand geht kein Sieger hervor: Nach einem Sechs-Tore-Spektakel trennten sich beide Mannschaften mit 3:3 (2:2).

Die Mannschaft von Hansi Flick erwischte einen denkbar schlechten Start und geriet bereits nach 32 Sekunden durch ein historisches Traumtor vom Ex-Gladbacher Marcus Thuram schnell mit 0:1 in Rückstand (1.). Denzel Dumfries erhöhte für Inter per Seitfallzieher auf 2:0 (21.).

Yamal und Raphinha verzücken mit Traumtoren

Lamine Yamal, der vor Anpfiff für bange Momente sorgte, erzielte nach einem atemberaubenden Solo den 1:2-Anschlusstreffer (24.), Ferran Torres egalisierte die Partie noch vor dem Pausenpfiff (38.).

Den Ausgleich hatte Raphinha vorbereitet. Mit seiner 20. Torbeteiligung in der laufenden Champions-League-Saison zog er am bisherigen Barca-Rekordhalter Lionel Messi vorbei.

Nach Wiederanpfiff ging Inter erneut in Führung, Dumfries köpfte den Ball nach einer Ecke zum 3:2 ein (64.). Die Antwort der Katalanen ließ jedoch nicht lange auf sich warten - 114 Sekunden um genau zu sein.

Ebenfalls nach einer Ecke ließ Yamal den Ball durch und Raphinha knallte den Ball außerhalb des Sechzehners auf das gegnerische Tor. Dieser prallte von der Latte ab und erwischte Inter-Keeper Yann Sommer unglücklich am Rücken, was ein Eigentor zur Folge hatte (65.).

„Was für ein Spiel, was für ein Tor!“

„Was für ein Spiel, was für ein Tor!“, brüllte DAZN-Kommentator Jan Platte nach dem Treffer von Raphinha in sein Mikrofon. „Ein überragender Schuss, aber am Ende hat er etwas Glück“, fügte Experte Tobias Schweinsteiger hinzu.

Ein Tor von Henrikh Mkhitaryan (75.) wurde aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Der 36-Jährige stand nach Vorlage von Dumfries mit der Zehenspitze in der verbotenen Zone.

Auch Barca hatte mehrfach die Entscheidung auf dem Fuß, aber Sommer parierte gegen Raphinha in der Nachspielzeit glänzend (90.+1). Zuvor war Yamal - wie schon in der ersten Halbzeit - an der Latte gescheitert.

Beide Mannschaften mussten im Laufe der Partie verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Bei den Nerazzurri erwischte es Lautaro Martínez und Federico Dimarco, bei Barcelona musste Jules Koundé verletzt raus.

Flicks Triple-Traum lebt

Damit darf Flick weiter auf das Triple mit dem FC Barcelona hoffen. Die Copa del Rey konnten die Katalanen nach einem Finaldrama gegen Erzrivale Real Madrid bereits gewinnen, auch in der Liga stehen die Chancen auf einen Titelgewinn gut.

