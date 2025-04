Spannender Vorschlag für Thomas Müller

Im Gegensatz zu Müller, der auf Profiebene bislang nur das Bayern-Trikot getragen hat, ist Arnautovic vor allem als Wandervogel im Gedächtnis. Nach dem Ende seiner Leihe zum FC Bologna hat sich der 35-jährige Österreicher nun aber mit seiner Rolle als Teilzeitkraft bei Inter angefreundet. In seinen vergangenen vier Einsätzen in der Serie A erzielte Arnautovic drei Treffer.

Müller als „Typ Arnautovic“ zu Inter?

SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger fand die Gedanken zu Müller gar nicht so abwegig. „Es ist die Frage, wie lange er noch spielen will. Er wäre bei Inter deutlich mehr gefordert als in den USA. Da läuft es bei allem Respekt ein bisschen lockerer. Da ist es mehr auf Glamour und Entertainment ausgerichtet“, sagte Kumberger in der Sendung.