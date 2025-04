Überraschender Schlotterbeck-Besuch am BVB-Trainingsgelände

Nico Schlotterbeck überrascht vor dem Dortmunder Rückspiel gegen Barca. Der verletzte Verteidiger kehrt an das Trainingsgelände zurück.

Überraschungsbesuch beim BVB vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona am Dienstagabend in der Champions League. Nico Schlotterbeck kam am Montagmorgen als moralische Unterstützung beim Abschlusstraining vorbei.