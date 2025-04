"Wahnsinn": Hätte Bayern-Gegentor nicht zählen dürfen?

Was war passiert? In der 58. Minute nahm Lautaro Martínez den Ball etwa zehn Meter vor dem Tor auf Höhe des Oberschenkels an und berührte diesen mutmaßlich mit seinem Arm. Der Ball landete bei Kimmich und wieder bei Martínez, der das 1:1 für Inter erzielte.

„Hand!“: Gräfe zweifelt Inter-Treffer an

„Solche Tore will der Fußball nicht (sehen)! Weder eine direkte Torerzielung durch unabsichtliche Hand noch davor vom Torschützen, zumal er hier den Ball so erst kontrolliert vor die Füße bekommt & einschießt!“, fuhr er fort.

Das sagen Kimmich und Eberl

„Ich habe nicht wirklich mitbekommen, ob es ein Handspiel war“, sagte Kimmich selbst zu der Szene: „Der Ball ist so ein bisschen zwischen uns gefallen, wir haben beide nach dem Ball gestochert. Ich habe versucht ihn zu klären und habe ihn dann angeschossen. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht richtig wegbekommen, obwohl ich eher am Ball war.“

Auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl wollte die Szene im Nachgang nicht überbewerten. „Das habe ich so gar nicht wahrgenommen“, meinte er auf die Frage nach dem vermeintlichen Handspiel: „Der Ball flippert zwischen Josh und Lautaro Martinez hin und her, und in dem Moment, wo Josh das Ding eigentlich klären will, ist Lautaro wie beim Tippkick da und schießt das Ding straight away rein.“