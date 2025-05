Champions League: Das gab es seit 21 Jahren nicht mehr!

Asya Menekse 08.05.2025 • 19:17 Uhr Die Paarung für das Finale der Champions League steht fest: Inter Mailand trifft auf Paris Saint-German. Es sind zugleich zwei Teams, die einer langen Serie ein Ende setzen.

Nach den Halbfinal-Rückspielen steht die Paarung für das Champions-League-Finale am 31. Mai fest. Am Dienstagabend setzte sich Inter Mailand in zwei spektakulären Partien durch und stand als erster Finalist fest. Am darauffolgenden Tag machte Paris-Saint-Germain den Finaleinzug klar. Damit geht eine 21 Jahre lange Serie zu Ende.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zum ersten Mal seit 2004 gibt es wieder ein Champions-League-Finale ohne (!) Beteiligung aus Deutschland, England oder Spanien. Damals standen sich im Finale auf Schalke der FC Porto und die AS Monaco gegenüber - am Ende gewannen die Portugiesen unter Trainer-Ikone José Mourinho ihren ersten Titel in der Königsklasse.

Auch in diesem Jahr findet das Finale in Deutschland statt - und wieder ist kein deutsches, spanisches oder englisches Teams dabei. Überhaupt ist es das erste Mal, dass Inter Mailand und Paris-Saint-Germain in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen.

Folgt das Triple für PSG?

Für PSG ist es insgesamt erst die zweite Finalteilnahme. Beim ersten Mal scheiterten sie mit 0:1 am FC Bayern München, der in der Saison 2019/20 das Triple gewann. Auch Inter Mailand hat keine guten Erinnerungen an das letzte Finale. 2023 unterlagen sie Manchester City knapp mit 0:1. Die Skyblues holten ebenfalls in dieser Saison das Triple.

{ "placeholderType": "MREC" }