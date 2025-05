Zwei Spiele, 13 Tore: Inter und Barcelona stellen Rekord ein

Nie sind in einem Halbfinal-Duell der Champions League mehr Tore gefallen. Mithalten können nur der FC Liverpool und die AS Rom.

Nie sind in einem Halbfinal-Duell der Champions League mehr Tore gefallen. Mithalten können nur der FC Liverpool und die AS Rom.

3:3 im Hinspiel, 4:3 im Rückspiel: Das epische Champions-League-Duell zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona wirkte historisch - und das war es auch. Nie fielen in einem Halbfinale der Königsklasse mehr Tore, 13 Treffer gab es in dieser Phase des Wettbewerbs zuvor nur ein einziges Mal: In der Saison 2017/18 setzte sich der FC Liverpool gegen die AS Rom ebenfalls mit insgesamt 7:6 Toren durch.