Champions League: Flick muss auf Barca-Star verzichten

Rückschlag für den FC Barcelona ! Wie die Katalanen am Donnerstag bekanntgegeben haben, müssen sie vorerst auf Verteidiger Jules Koundé verzichten.

In der Mitteilung heißt es, dass sich der Franzose eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen habe. „Der Heilungsprozess wird darüber entscheiden, wann er zurückkehren wird“, ließ der Verein verlauten.

Fehlt Koundé gegen Inter und im Classico?

Am Mittwochabend während des Hinspiels im Champions-League-Halbfinale musste Koundé in der 42. Minute ausgewechselt werden. Ihn ersetzte Eric Garcia. Die Partie endete letztlich spektakulär mit 3:3 (2:2).

Wie spanische Medien berichten, wird der Rechtsverteidiger aller Voraussicht nach für das Rückspiel in Mailand am kommenden Dienstag ausfallen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Zudem könnte der Clásico fünf Tage später ebenfalls in Gefahr sein. Manche Berichte halten sogar eine Ausfallzeit von drei Wochen für möglich.