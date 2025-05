Champions League: Zu früh gegangen! Inter-Fans verpassen Spektakel

Einige Inter-Fans verlassen das Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse frühzeitig. Eine fatale Entscheidung.

Diese Aktion dürften sie wohl noch lange bereuen. Am Dienstagabend verließen einige Anhänger von Inter Mailand das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona vorzeitig und verpassten so den epischen Triumph ihres Teams.